Тюменские специалисты выявили вредителя сельхозкультур в базилике из Таджикистана

| Фото: Россельхознадзор по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре | Фото: Россельхознадзор по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре

Западный цветочный трипс выявили в базилике у пассажира из Таджикистана в аэропорту Рощино Тюмени. Вредитель сельхозкультур считается опасным распространителем заболеваний растений, сообщает Россельхознадзор по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

Frankliniella occidentalis включен в единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза. Всю партию изъятого базилика сожгли.

С начала 2023 года управлением в пунктах пропуска через государственную границу выявлено 33 случая ввоза заражённой карантинными объектами продукции. Вся продукция уничтожена.