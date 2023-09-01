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Тюменские специалисты выявили вредителя сельхозкультур в базилике из Таджикистана

Общество, 15:31 14 сентября 2023

Россельхознадзор по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре | Фото: Россельхознадзор по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре

Западный цветочный трипс выявили в базилике у пассажира из Таджикистана в аэропорту Рощино Тюмени. Вредитель сельхозкультур считается опасным распространителем заболеваний растений, сообщает Россельхознадзор по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

Frankliniella occidentalis включен в единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза. Всю партию изъятого базилика сожгли.

С начала 2023 года управлением в пунктах пропуска через государственную границу выявлено 33 случая ввоза заражённой карантинными объектами продукции. Вся продукция уничтожена.

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# вредитель , Россельхознадзор

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