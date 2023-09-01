До 1 млн рублей могут выиграть тюменцы в грантовом конкурсе от Росмолодежи

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Выставки, автобусная экскурсия и защита проектов на грантовом конкурсе от Росмолодежи ждет тюменцев в рамках паблик-арта выходных от проекта "Морфология улиц" в Тюмени с 29 сентября по 1 октября. Призовой фонд конкурса составляет 10 млн рублей, сообщают организаторы.

Для участия нужно зарегистрировать инициативу в одной из пяти номинаций. #Развивай_среду — для проектов, направленных на развитие малых территорий, #сохраняй_природу — на экологическое просвещение, #вдохновляй — на поддержку творческих инициатив и развитие культурно-образовательной среды, #открывай_страну — на туристическую привлекательность и рост молодежного туризма, #расскажи_о_главном — на развитие молодежных медиа. Максимальный размер гранта — 1 млн рублей. Окончание подачи заявок на АИС Росмолодежь — 15 сентября в 14 часов по тюменскому времени.

Откроет паблик-арт выходных директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Ирина Широкова 29 сентября. Также в этот день пройдут мастер-класс по созданию постеров в трафаретной технике, автобусная экскурсия по работам "Морфологии улиц", показ и обсуждение фильма художника и режиссера Никиты Nomerz "В открытую" и другое.

30 сентября запланирована пленарная сессия на тему "Город, горожане и искусство", лекция "Благоустройство или как сделать комфортный город", посещение выставки "Ива все не облетает" с медиацией и другие активности. 1 октября — обзорная экскурсия по молодежным пространствам, закрытие фестиваля "Морфология улиц" с награждением победителей грантового конкурса. Полная программа паблик-арт выходных появится в группе во ВКонтакте.