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Тюменская компания представит на TNF инновационное оборудование для буровых установок

Общество, 18:16 14 сентября 2023

компания "Неско"

Тюменская компания "Неско" представит на выставке инноваций в рамках промышленно-энергетического форума TNF шнековый безопорный конвейер с удлиненной рабочей зоной — от 4 до 14 метров, необходимый в циркуляционных системах для вывода шлама от буровых установок.

Отсутствие опор, по словам генерального директора "Неско" Игоря Буженко, ключевое преимущество конвейера.

"Новая комплектация повышает работоспособность буровой установки, ускоряет и упрощает ремонт оборудования. Такой шнек может работать под углом до 23 градусов — как на шельфе, так и на месторождениях. В этом году мы открыли собственное производство в Тюмени, выходим на серийный выпуск продукции", — подчеркнул он.

Многие крупные игроки отрасли уже оценили высокую надежность и эксплуатационные характеристики безопорных шнеков. Например, недавно стартап получил заказ от компании "Газпромнефть-Нефтесервис", которая будет внедрять инновационное решение при модернизации существующего оборудования, а также при подготовке новых буровых установок, сообщает пресс-служба центра "Сколково", резидентом которого является тюменская компания "Неско".

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