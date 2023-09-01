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Тюменские предприятия смогут выйти на контракты с иностранными компаниям на TNF

Экономика, 12:19 15 сентября 2023

Максим Слуцкий/фотохост-агентство ТАСС | Максим Слуцкий/фотохост-агентство ТАСС

Представить свою продукцию и выйти на обсуждение контрактов с компаниями Узбекистана, Саудовской Аравии и Китая смогут предприятия Тюменской области на TNF-2023. День поставщика иностранных партнеров пройдет 19 сентября в зале "Президент" Тюменского технопарка, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Кроме того, тюменским поставщикам расскажут о потребностях нефтегазовой отрасли стран-партнеров, реализуемых проектах и особенностях закупочных процедур.

Круглый стол организован центром поддержки экспорта Инвестиционного агентства Тюменской области при содействии Торгово-промышленной палаты региона.

Регистрация здесь.

Начало - в 15 часов.

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# TNF , контракт , поставщики

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