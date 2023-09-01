Александр Моор: выборы прошли в соответствии с законодательством

| Фото: информационный центр правительства региона | Фото: информационный центр правительства региона

Выборы прошли в соответствии с законодательством. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам единого дня голосования, сказал губернатор Тюменской области Александр Моор 14 сентября.

Встречу с представителями СМИ и интернет-пользователями, которые смотрят трансляцию, глава региона начал со слов благодарности жителям Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, которые 10 сентября пришли на избирательные участки и проголосовали.

"Отдельные слова благодарности тем, кто проголосовал в поддержку моей кандидатуры. Благодарю большое количество людей, которые работали в этот день в участковых, территориальных избирательных комиссиях, членов региональных комиссий, волонтеров, наблюдателей, сотрудников полиции, всех, кто обеспечивал законность, легитимность и прозрачность процесса. Благодарю отдельно за поддержку команду Югры и Ямала, лично Наталью Владимировну Комарову и Дмитрия Андреевича Артюхова", — сказал губернатор Тюменской области.

Глава региона напомнил, что в целом проходило 36 избирательных кампаний разного уровня. По их итогам по партийным спискам и по одномандатным округам хороший результат показала партия "Единая Россия".

Александр Моор добавил, что днем 14 сентября получил удостоверение избранного губернатором Тюменской области.

Также глава региона поблагодарил представителей СМИ за профессиональное изложение материалов в ходе избирательной кампании и приступил к общению с ними.

Инна Пахомова