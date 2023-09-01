Александр Моор сравнил единый день голосования для кандидата с экзаменом для студента

| Фото: скриншот с видео | Фото: скриншот с видео

Любой кандидат в губернаторы испытывает ощущения, похожие на ощущения на экзамене. Вроде бы все лекции посещал, все контрольные сдал, билеты выучил, но когда приходишь в аудиторию и тянешь билет, все равно испытываешь чувство волнения. Такую параллель провел вновь избранный губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции по итогам единого дня голосования 14 сентября.

Несмотря на то, что были проведены социологические исследования и имелись их данные в динамике, которые позволяли предполагать победу, команда ждала фактов.

Александр Моор рассказал, что волнение немного спало лишь тогда, когда появились первые цифры на основании первых введенных данных: "Они показали около 80 % в поддержку моей кандидатуры".

Инна Кондрашкина