Александр Моор назвал стратегическим сотрудничество сервисных и научных предприятий юга области с Югрой и Ямалом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотрудничество сервисных и научных предприятий юга области с нефтегазовыми компаниями Югры и Ямала является стратегическим. Именно оно поможет достичь технологической независимости, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции 14 сентября.

"Для нас, помимо направлений и проектов, которые формализованы в программе "Сотрудничество", принципиально важно сотрудничество в более широком смысле. Перед нами стоит задача обеспечить технологическую независимость в нефтегазовой сфере, добыче, транспортировке, переработке. И здесь просто гигантское поле для взаимодействия", - пояснил Александр Моор.

Он также указал, что во-первых, это огромный рынок, который высвободился после ухода иностранных компаний. Задача и для науки, и для высшего образования, и промышленности, и компаний заместить его новыми качественными продуктами и услугами.

"Нефтесервис - наш конек и приоритет. В этом смысле могу подтвердить правильность решения по созданию Нефтегазового кластера, который как раз и ориентирован на выстраивание кооперационных цепочек между предприятиями, которые находятся как на территории Тюменской области, автономных округов и в целом по стране. Они способны сегодня в кооперации достаточно быстро ответить на эти вызовы", - уточнил глава региона.

По его словам, нефтегазодобывающие компании очень заинтересованы в такого рода кооперационном взаимодействии. Они выступают в роли заказчика, а сервисы получают возможности для развития.

Оксана Корнеенкова