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Тюменец из ревности зарезал гостя

Происшествия, 12:30 15 сентября 2023

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

В убийстве знакомого подозревают 64-летнего жителя Тюмени, сообщает региональное управление СУ СК РФ. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 13 сентября тюменец выпивал в компании своей 60-летней сожительницы и 44-летнего приятеля в квартире по ул. 30 лет Победы.

Знакомый стал оказывать женщине знаки внимания, из-за чего произошел конфликт и злоумышленник, схватив со стола нож, нанес гостю удар в область грудной клетки.

От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия. После обвиняемый сам позвонил в полицию и сообщил о случившемся.

На допросе тюменец полностью признал свою вину и пояснил следователю, что конфликт возник на почве ревности. Назначены судебные экспертизы.

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# следователи , убийство , уголовное дело

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