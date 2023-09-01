Тюменцам расскажут о программе капитального ремонта

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Просветительский проект "Pro ЖКХ" состоится в Тюмени с 18 сентября по 27 ноября. Встречи будут проходить с 9 до 15 часов с понедельника по субботу, сообщают организаторы.

Жителям расскажут о качестве предоставления коммунальных и жилищных услуг, программе капитального ремонта, тонкостях проведения общего собрания, коммерческой стороне имущества и совете в многоквартирных домах.

На собрания тюменцев ждут по адресу: ул. Володарского, 43. Вход бесплатный. Возрастное ограничение: 0+.

Подробности в группе проекта во ВКонтакте.