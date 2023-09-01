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Тюменцам расскажут о программе капитального ремонта

Общество, 18:30 15 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Просветительский проект "Pro ЖКХ" состоится в Тюмени с 18 сентября по 27 ноября. Встречи будут проходить с 9 до 15 часов с понедельника по субботу, сообщают организаторы.

Жителям расскажут о качестве предоставления коммунальных и жилищных услуг, программе капитального ремонта, тонкостях проведения общего собрания, коммерческой стороне имущества и совете в многоквартирных домах.

На собрания тюменцев ждут по адресу: ул. Володарского, 43. Вход бесплатный. Возрастное ограничение: 0+.

Подробности в группе проекта во ВКонтакте.

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# ЖКХ , капитальный ремонт , коммунальные услуги

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