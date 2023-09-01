  • 15 сентября 202315.09.2023пятница
  • USD96,1609
    EUR103,2289
  • В Тюмени 15..17 С 2 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Жители Тюменской области подали более 18,8 тысячи заявок на догазификацию

Экономика, 17:16 15 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 18,8 тыс. заявок на догазификацию направили жители Тюменской области. 18,2 тыс. из них переведены в договоры, в рамках которых бесплатно построены газопроводы до границ 14,2 тыс. земельных участков. Пользуются сетевым газом уже в 6 тыс. 249 домохозяйствах, сообщает региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства.

По показателям догазификации Тюменская область входит в топ-10 рейтинга регионов РФ.

Подать заявку о подключении в рамках догазификации собственники домовладений могут на портале Единого оператора газификации, через Госуслуги, в офисах АО "Газпром газораспределение Север", в многофункциональных центрах.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отметим, что в Тюменской области 48 льготных категорий граждан могут рассчитывать на субсидии по покупке и установке внутридомового газового оборудования. Этот перечень постоянно расширяется. Так субсидия стала доступна многодетным семьям, где опекуны воспитывают троих и более сирот. Размер компенсации составляет 130 тыс. рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# господдержка , догазификация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:49 15.09.2023Более трети плановых посевных площадей убрали голышмановские аграрии
17:38 15.09.2023В Тюменской области уровень регистрируемой безработицы уменьшился до 0,33 %
17:16 15.09.2023Жители Тюменской области подали более 18,8 тысячи заявок на догазификацию
17:05 15.09.2023В Уватском районе введено в эксплуатацию 3460 кв. метров жилья