Жители Тюменской области подали более 18,8 тысячи заявок на догазификацию

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 18,8 тыс. заявок на догазификацию направили жители Тюменской области. 18,2 тыс. из них переведены в договоры, в рамках которых бесплатно построены газопроводы до границ 14,2 тыс. земельных участков. Пользуются сетевым газом уже в 6 тыс. 249 домохозяйствах, сообщает региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства.

По показателям догазификации Тюменская область входит в топ-10 рейтинга регионов РФ.

Подать заявку о подключении в рамках догазификации собственники домовладений могут на портале Единого оператора газификации, через Госуслуги, в офисах АО "Газпром газораспределение Север", в многофункциональных центрах.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отметим, что в Тюменской области 48 льготных категорий граждан могут рассчитывать на субсидии по покупке и установке внутридомового газового оборудования. Этот перечень постоянно расширяется. Так субсидия стала доступна многодетным семьям, где опекуны воспитывают троих и более сирот. Размер компенсации составляет 130 тыс. рублей.