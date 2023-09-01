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Об истории района Янавыл расскажет тюменцам проект "Книга и музыка"

Общество, 09:07 18 сентября 2023

архив Института антропологии и этнографии РАН РФ | Фото: архив Института антропологии и этнографии РАН РФ

Об истории района Янавыл расскажут тюменцам в рамках литературно-музыкального лектория "Книга и музыка" 23 сентября в 11 часов. Место встречи — территория Соборной мечети (ул. Жданова, 9).

В отделе редких книг фондов библиотеки ТюмГУ хранятся метрические книги Шабабинских и Матиаровских юрт 1907 года.

Историю старинного бухарского района Янавыл расскажут через эти старинные документы. При хорошей погоде мероприятие пройдет на открытом воздухе, при неблагоприятной — на территории женской половины мечети.

Среди организаторов мероприятия — Антропошкола ТюмГУ, духовное управление мусульман Тюменской области, историко- культурный заповедник "Бухарско-татарская слобода Янавыл". Запись — в комментариях под постом ВКонтакте.

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