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Мошенники заставили жительницу Ялуторовска отдать свои сбережения

Происшествия, 13:14 15 сентября 2023

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Все свои сбережения отдала мошенникам жительница Ялуторовска, поверив в историю о ДТП с участием ее родственницы, сообщает УМВД по Тюменской области.

В телефонном разговоре злоумышленник убедил женщину, что ее снохе, которая стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, требуется помощь.

Чтобы избежать уголовного преследования, необходима была сумма в размере 800 тыс. рублей. Таких денег у женщины не было. Собрав свои сбережения, она по инструкции собеседника положила их в пакет с вещами, якобы необходимыми снохе в больнице.

Пакет она отдала подъехавшему к ее дому мужчине. Позже она узнала, что с родственницей все хорошо и осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

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# мошеничество , уголовное дело , Ялуторовск

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