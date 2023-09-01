Александр Моор вступил в должность губернатора Тюменской области
Губернатор, 12:32 15 сентября 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Александр Моор вступил в должность губернатора Тюменской области. Глава региона принес присягу на верность народу и Конституции РФ.
"Вступая в должность губернатора Тюменской области, торжественно клянусь добросовестно исполнять обязанности губернатора. Защищать интересы населения области. Уважать и охранять права и свободы человека. Соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, устав и законы Тюменской области", - произнес он.
В Тюменской области, Югре и на Ямале его кандидатуру поддержали более 78 % избирателей при явке избирателей 50,72 %.
Оксана Корнеенкова