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Александр Моор вступил в должность губернатора Тюменской области

Губернатор, 12:32 15 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Александр Моор вступил в должность губернатора Тюменской области. Глава региона принес присягу на верность народу и Конституции РФ.

"Вступая в должность губернатора Тюменской области, торжественно клянусь добросовестно исполнять обязанности губернатора. Защищать интересы населения области. Уважать и охранять права и свободы человека. Соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, устав и законы Тюменской области", - произнес он.

В Тюменской области, Югре и на Ямале его кандидатуру поддержали более 78 % избирателей при явке избирателей 50,72 %.

Оксана Корнеенкова

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# Александр Моор , инаугурация

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