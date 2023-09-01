Андрей Гельмиза: площадка фестиваля "Книги в городе. Тобольск" – для всех, кто создает и рассказывает истории

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Площадка фестиваля сибирских историй "Книги в городе. Тобольск" предназначена для всех, кто создает и рассказывает истории. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал руководитель и основатель события Андрей Гельмиза.

"Сегодня это фестиваль, который вырос. Он превращается в гораздо более амбициозный проект, который мы называем фестиваль сибирских историй. Здесь собираются люди, которые могут рассказать о том, что происходило и происходит в Сибири. Это большая площадка, на которой и издатели, и люди других профессий, которые связаны с рассказыванием историй. Есть люди, занимающиеся кухней, восстановлением исторических рецептов, мастера, использующие классические народные технологии и придумывающие новые дизайны. Это люди, которые занимаются культурным наследием, строят общественные пространства", – сказал Андрей Гельмиза.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Основной площадкой события в 2023 году стала ул. Мира. Здесь расположено старинное здание, в котором раньше находился книжный магазин. В дни проведения фестиваля – с 15 по 17 сентября – его двери открыты. Тоболяки и гости города могут обсудить литературу, присмотреть для себя новинки. Как говорят организаторы, здесь представлены книги по издательским ценам, без наценки магазинов.

Как говорит Андрей Гельмиза, ул. Мира пока выглядит заброшенной, "Книги в городе. Тобольск" – первый фестиваль, который пытается освоить эту территорию. Гости могут подняться над улицей на воздушном шаре. В будущем, согласно мастер-плану туристического каркаса города, ул. Мира ждет новая жизнь. Руководитель книжного фестиваля приглашает всех горожан и туристов посмотреть на эту территорию, изучить ее до того, как она изменится.

По мнению Андрея Гельмизы, книги не теряют актуальности, несмотря на развитие новых технологий. "Это первая творческая индустрия, первая отрасль, которая начала работать с рассказыванием историй и их распространением. Технологии потом позволили создать кино, другие формы медиа. Но книга сохраняет себя и развивается. Сегодня количество наименований изданий растет. Авторами себя может чувствовать большее количество людей. Вход в эту сферу упростился. Попытаться написать свою историю гораздо проще, чем много лет назад", – считает руководитель и основатель фестиваля "Книги в городе. Тобольск".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Помимо книгоиздателей к фестивалю привлекли профессиональных спортсменов из Тюмени, Тобольска, Екатеринбурга. На ул. Мира оборудовали площадку для скейтеров. По словам, это своего рода лаборатория фестиваля. Вместе со спортсменами организаторы хотят сделать путеводитель по Тобольску глазами скейтера – человека, который движется по городу немного быстрее и находится на десять сантиметров выше, чем остальные.

"Мы исследуем с этой командой Тобольск, чтобы в течение фестиваля собрать материал и издать зин. Зин – это тоненькая книжка. Фактически путеводитель. Фестиваль не только инвентаризирует то, что есть, но и пытается создавать такие лаборатории, коллаборации, взаимодействие между разными участниками, чтобы выпускать новые книжки", – добавил Андрей Гельмиза.

С программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин