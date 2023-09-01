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Тюменцы стали чаще обращаться по поводу подключения к "Электронной школе"

Общество, 11:47 16 сентября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Рост количества звонков от родителей учеников по вопросам подключения к "Электронной школе" и оплате питания отмечают в центре телефонного обслуживания Тюменской области.

У жителей региона возникают вопросы, как активироваться в системе электронного образования и оплатить питание школьников. По этим и другим обращениям операторы центра дают консультации.

Чаще остальных сталкиваются с трудностями родители первоклассников, для которых данная система в новинку. Напомним, что для входа в "Электронную школу" и мобильное приложение "Образование72" требуется учетная запись на Госуслугах.

Для регистрации нужно обратиться к классному руководителю, предоставив СНИЛС, телефон, e-mail. В электронной системе есть возможность выбрать меню для своего ученика и оплатить его. Напомним, что ученики с 1 по 4 классы получают горячее питание бесплатно.

На официальном сайте РИО-центра есть инструкция для родителей по использованию системы, пишет издание Вслух.ру

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