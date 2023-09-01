Тюменские врачи помогают восстановиться сломавшему таз ребенку

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Травматологи детского стационара областной клинической больницы №2 восстановили пятилетнего пациента с серьезной травмой

Ребенок упал с высоты в несколько метров и повредил ногу. Врачи диагностировали закрытый перелом костей таза и левой бедренной кости.

Было принято решение об экстренной операции. Остеосинтез маленькому пациенту провели по методу Илизарова – врачи сопоставили костные отломки при помощи специальной металлоконструкции.

После того, как костная ткань восстановилась и переломы зажили, врачи демонтировали аппарат. Ребенок уже выписан из стационара и проходит дальнейшую реабилитацию.

"При таком подходе сохраняется работоспособность мышц и суставов. Пациент может активно использовать поврежденную конечность, регулярно нагружать ее и развивать, реабилитация идет быстрее и эффективнее", - рассказала врач-травматолог детского стационара Анастасия Данилова.