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Тюменские врачи помогают восстановиться сломавшему таз ребенку

Общество, 15:16 16 сентября 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Травматологи детского стационара областной клинической больницы №2 восстановили пятилетнего пациента с серьезной травмой

Ребенок упал с высоты в несколько метров и повредил ногу. Врачи диагностировали закрытый перелом костей таза и левой бедренной кости.

Было принято решение об экстренной операции. Остеосинтез маленькому пациенту провели по методу Илизарова – врачи сопоставили костные отломки при помощи специальной металлоконструкции.

После того, как костная ткань восстановилась и переломы зажили, врачи демонтировали аппарат. Ребенок уже выписан из стационара и проходит дальнейшую реабилитацию.

"При таком подходе сохраняется работоспособность мышц и суставов. Пациент может активно использовать поврежденную конечность, регулярно нагружать ее и развивать, реабилитация идет быстрее и эффективнее", - рассказала врач-травматолог детского стационара Анастасия Данилова.

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