V Устная математическая олимпиада собрала около 400 учеников Тюменской области

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Около 400 учеников 4-6 классов в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Заводоуковске участвуют в V Устной математической олимпиаде. Самое большое количество детей - 295 из разных школ Тюмени - в Физико-математической школе. Победители данного интеллектуального испытания получают право на поступление в ФМШ без вступительных испытаний.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" учитель математики ФМШ Тюменской области, куратор олимпиады в Тюмени Анатолий Кугаевский, олимпиада проходит в два этапа: довывод и вывод.

"Задания для этой олимпиады разрабатывают преподаватели школы, которые сами прошли через олимпиады. В первом раунде школьники решают четыре задачи, объясняют решение членам жюри - старшеклассникам школы, для этого есть три попытки. Получают за верный ответ отметки в электронной таблице. Те, кто не прошел процедуру довывода, уходят домой. Остальные решают еще три задачи. После всего дается одна послевыводная задача, по которой и определяется абсолютный победитель олимпиады", - говорит куратор олимпиады в Тюмени.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Задания основаны на школьной программе, но отличаются сложностью. Прежде всего, они направлены на логику и мышление, добавляет Анатолий Кугаевский.

Шестиклассница школы № 56 Тюмени Ева Довольнова мечтает поступить в ФМШ, две попытки были безуспешными. При этом два года она ходит сюда на бесплатный кружок.

"Хочу и в этом году поступить в кружок, чтобы заниматься математикой. Это сложная наука и интересно преодолевать себя, смотреть, насколько ты можешь делать ее лучше", - поделилась Ева.

Ученик 6 класса школы № 70 Тюмени Никита Васильев решил участвовать в олимпиаде, чтобы проверить свои возможности.

"Я первый раз участвуют в этой олимпиаде. Готовился, вчера весь день решал олимпиады прошлых лет. Хочу узнать, смогу ли попасть в математический кружок. С 1 класса математика мой любимый предмет. Мне нравится считать и я попал в физико-математический класс своей школы. Мечтаю стать инженером", - сказал Никита.

Идея создания Устной олимпиады по математике основана на том, чтобы дать возможность детям не на бумаге, а своими словами рассказать пути решения задач. При этом с каждым годом задания для нее усложняют. Уровень математики в Тюменской области вырос, отмечают педагоги. Об этом говорит количество победителей ВсОШ и национальные рейтинги.

По словам руководителя регионального центра "Новое поколение" Максима Сусоева, победители устной олимпиады встретятся во втором туре весной 2024 г.

"Победители и призеры попадут в бесплатный кружок по математике в ФМШ, и каждый победитель получит сертификат на поступление в ФМШ без вступительных экзаменов. Призеры будут иметь дополнительные баллы для поступления в школу", - уточнил он.

По итогам прошлогодней устной олимпиады по математике победителями стали 10 учеников.

Анжела Лебедева