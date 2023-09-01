На фестивале "Книги в городе. Тобольск" можно обсудить литературу с блогером-подростком

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

14-летний тобольский книжный блогер, ведущий канала на YouTube "Читай не хочу" Матвей Кийко является модератором и экскурсоводом на фестивале сибирских историй "Книги в городе. Тобольск", который проходит с 15 по 17 сентября.

Матвей Кийко занимается съемкой контента, проводит небольшие мероприятия. На фестивале подросток представил подборку собственных книг по теме "Приключения и открытия".

Тоболяк начал вести блог о книгах на YouTube с ноября 2021 года. "Я могу снимать интервью, трэвел-блоги с книгами. Главное, на чем позиционируется мой канал, – обзоры. Дважды в день нахожу на это по минут 15. Снимаю контент для блога, пишу посты в Telegram", – рассказал он.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Завести блог мальчика подтолкнула мама. Матвей начал читать с пяти лет. Любовь к чтению привили книги о Гарри Поттере, которые Матвею подарила мама. Через полгода появился блог, который сначала носил название "ЧиМа" ("Читающий Матвей" или "Читающий мальчик"), после пережил ребрендинг.

Юного блогера можно встретить на крупных событиях. Так, в 2022 году он побывал на Московской международной книжной ярмарке и фестивале "Книги в городе", который прошел на Красной площади в Тобольске.

"В этом году я также посетил московскую ярмарку, но уже более осознанно. Когда я был там в первый раз, мне было 13 лет. Я терялся во всем этом. Сейчас у меня была четко сформулированная цель. Я отбирал книги, которые будут представлены на фестивале "Книги в городе. Тобольск" в этот раз", – сказал Матвей Кийко.

Помимо YouTube юный блогер пропагандирует чтение на своей странице во ВКонтакте и в Telegram-канале.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

С программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке. Заключительный день запомниться открытым уроком для старшеклассников "Homo cosmicus: как человек оказался в космосе?", экскурсиями в "Музей забытых звуков", мастер-классом по созданию комиксов, встречей с писателями Тобольска. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин