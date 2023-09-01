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В Тюмени покажут эскизы театральной школы "Теплица"

Общество, 11:39 17 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Итоговые показы эскизов театральной школы "Теплица" пройдут в большом зале тюменского Молодежного центра "Космос"с 21 по 26 сентября. Вход по предварительной регистрации.

Участники готовились с 31 июля, а теперь продемонстрируют свои работы по пяти направлениям: сторителлинг, драматический, документальный, танцевальный театр и сайт-специфик театр — он может быть разыгран только в месте своего создания — в "Космосе".

21 сентября в 19 часов начнется выступление участкников направления "Сторителлинг" под руководством актрисы и режиссера театра "Мимикрия" Майи Шульц. 23 сентября в 17 часов - группы направления "Танцевальный театр", ее курирует чемпионка России по спортивно-бальным танцам Варвара Хлюстина, пишет издание "Тюменская область сегодня".

Команда направления "Сайт-специфик" во главе со специалистом по проведению общегородских мероприятий Константином Вагановым покажет результат своей работы 24 сентября, началов 16 часов. Группа "Драматический театр" выступит 25 сентября в 19 часов, ее куратор — руководитель и режиссер театра "Тишина" Марина Деликатная. Работы команды направления "Документальный театр" под кураторством руководителя театрального центра "РяДом" Светланы Ханжиной можно увидеть 26 сентября, старт в 19 часов. Показы доступны для зрителей старше 16 лет.

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