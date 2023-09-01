В историческом парке Тюмени представлена интерактивная выставка "Верности клятве вашей – бессмертие"

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Интерактивная выставка "Верности клятве вашей – бессмертие", посвященная 80-летию молодежной антифашистской организации "Молодая гвардия", представлена в историческом парке Тюмени.

Материалы экспозиции рассказывают о событиях, связанных с деятельностью участников молодежной организации по противоборству с фашизмом. Ее подготовили в сотрудничестве с музеем Краснодона. Как известно, Тюменская область оказывает поддержку Краснодону, в котором находится музей "Молодой гвардии", который создали после окончания Великой Отечественной войны, когда еще были живы многие свидетели тех событий.

Благодаря уникальной выставке исторические документы стали доступными не только тем, кто посещает этот музей на новых территориях, но и жителям Западной Сибири, пишет издание "Тюменская область сегодня".