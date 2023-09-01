Тюменские писатели Анатолий Омельчук и Леонид Иванов представили свои книги на фестивале в Тобольске

Анатолий Омельчук | Фото: ИА "Тюменская линия" Анатолий Омельчук | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские писатели Анатолий Омельчук и Леонид Иванов представили свои произведения на фестивале сибирских историй "Книги в городе. Тобольск", который проходит с 15 по 17 сентября.

Омельчук представил книгу "Россия начинается с Восхода: размышление азиата в первом поколении". В ней автор размышляет о том, что Сибирь начиналась после путешествия в Каракорум святого благоверного князя Александра Невского в 1249 году. В столице империи Чингисхана он получил "небесный ярлык" на власть в Киевской Руси. "Русь того времени входит в состав союзного государства, которое называется монгольская империя. Там оно как равноправное. Вхождение имеет большое значение для будущего развития России", – сказал писатель.

Читать книги по принуждению нельзя, только по желанию, убежден Анатолий Омельчук. "Я пишу для себя, но рассказываю о том, о чем люди могут не знать. Им может не хватать какого-то кирпича, чего-то фундаментального в построении познания самого себя и познания мира", – сказал писатель.

Леонид Иванов | Фото: ИА "Тюменская линия" Леонид Иванов | Фото: ИА "Тюменская линия"

Леонид Иванов презентовал номер альманаха "Врата Сибири", который вышел 16 июня. Издание выходит два раза в год. Также он представил книгу о писателях "Имена и книги". "Это уникальное издание. За 60 лет истории тюменской писательской организации ничего подобного у нас не было. Выпускали антологии, хрестоматии. О самих писателях под единой обложкой мы не рассказали. Презентацию этого сборника очерков, статей, интервью ранее проводили на Красной площади. В областной научной библиотеке показали издание тюменским читателям. Часть тиража привезли на "Книги в городе. Тобольск", – поделился Леонид Иванов.

В этой книге рассказывается и о писателях Ямала и Югры. По мнению Леонида Иванова, издание может стать учебным пособием для преподавания регионального компонента литературы в школах.

В рамках фестиваля "Книги в городе. Тобольск" создали отделение Союза молодых литераторов. Леонид Иванов отметил, что в Тобольске хороший творческий потенциал. В совет вошли студенты местного педагогического института, филиала индустриального университета, колледжа искусств. "Это люди, которые пишут стихи, прозу. Теперь под нашей опекой они будут учиться литературному мастерству", – сказал писатель.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин