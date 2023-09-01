Синоптики прогнозируют переменчивую погоду в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Переменчивая погода с перепадами дневной температуры воздуха от 11 до 20 градусов ожидается в Тюменской области в ближайшую неделю, с 18 по 24 сентября. По данным центра Фобос, на погоду в регионе будут влиять циклоны, смещающиеся по северу России, поэтому в отдельные дни будет прохладнее и пройдут дожди.

В Тюмени 18 сентября ожидается малооблачная погода, днем плюс 20 градусов, ночью – плюс 10. Атмосферное давление в пределах нормы, ветер юго-западный, умеренный.

19 сентября в течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность и дожди. Днем воздух прогреется до плюс 17, ночью – плюс 9. Ветер западный, 5 метров в секунду.

20 сентября будет солнечно, днем плюс 14 градусов, ночью – плюс 5. Ветер северо-западный, 3 метра в секунду.

21 сентября потеплеет днем до плюс 19, небо будет безоблачным, ветер юго-западный, 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха составит плюс 4 градуса.

22 сентября в первой половине дня столбики термометров поднимутся до плюс 14, к вечеру станет прохладнее, а ночью температура воздуха понизится до плюс 1. Ожидается дождь, ветер северо-западный, 7 метров в секунду.

В выходные дни, 23 и 24 сентября, на фоне повышенного атмосферного давления ожидается переменная облачность. В субботу днем потеплеет до 12 градусов. В воскресенье ожидается ночью плюс 8, днем – до 19 градусов тепла. Ветер сменит направление с северо-западного на западное.

Любовь Голышева