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Аварийный дом в Тюменском районе расселят на пять лет раньше

Общество, 15:43 18 сентября 2023

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

На пять лет сократился срок расселения аварийного жилого дома в Тюмени после вмешательства прокуратуры. Проверка прошла после обращения тюменцев о нарушении их жилищных прав.

В 2019 году дом, расположенный в с. Кулаково Тюменского района, был признан аварийным и подлежащим сносу, установлен срок расселения граждан - не позднее 23 сентября 2029.

Однако проверка показала аварийное состояние практически всех конструктивных элементов дома, представляющих опасность для жильцов.

Прокуратора направила в суд иск о признании распоряжения администрации муниципального образования незаконным в части срока расселения.

Тюменский районный суд удовлетворил административный иск и установил новый срок отселения - 31 декабря 2024 года. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

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# ветхое и аварийное жилье , прокуратура , расселение

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