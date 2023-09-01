Аварийный дом в Тюменском районе расселят на пять лет раньше
На пять лет сократился срок расселения аварийного жилого дома в Тюмени после вмешательства прокуратуры. Проверка прошла после обращения тюменцев о нарушении их жилищных прав.
В 2019 году дом, расположенный в с. Кулаково Тюменского района, был признан аварийным и подлежащим сносу, установлен срок расселения граждан - не позднее 23 сентября 2029.
Однако проверка показала аварийное состояние практически всех конструктивных элементов дома, представляющих опасность для жильцов.
Прокуратора направила в суд иск о признании распоряжения администрации муниципального образования незаконным в части срока расселения.
Тюменский районный суд удовлетворил административный иск и установил новый срок отселения - 31 декабря 2024 года. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.