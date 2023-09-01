Четыре человека, в том числе 9-летняя девочка, пострадали в ДТП в Тюмени

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Четыре человека, в том числе 9-летняя девочка, пострадали в ДТП на перекрестке улиц Дружбы и Ершова в Тюмени вечером 18 сентября, сообщает региональная Госавтоинспекция. Здесь столкнулись Lada и Toyota.

По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля не предоставил преимущество иномарке.

9-летняя пассажирка Lada сидела на заднем пассажирском сиденье, была пристегнута ремнем безопасности. Она получила травму головы. Ранены водитель и пассажирка этого же авто и водитель Toyota.

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Обстоятельства ДТП выясняются.

Госавтоинспекция призывает водителей быть аккуратнее, если в машине перевозятся дети.