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Четыре человека, в том числе 9-летняя девочка, пострадали в ДТП в Тюмени

Происшествия, 20:46 18 сентября 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Четыре человека, в том числе 9-летняя девочка, пострадали в ДТП на перекрестке улиц Дружбы и Ершова в Тюмени вечером 18 сентября, сообщает региональная Госавтоинспекция. Здесь столкнулись Lada и Toyota.

По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля не предоставил преимущество иномарке.

9-летняя пассажирка Lada сидела на заднем пассажирском сиденье, была пристегнута ремнем безопасности. Она получила травму головы. Ранены водитель и пассажирка этого же авто и водитель Toyota.

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Обстоятельства ДТП выясняются.

Госавтоинспекция призывает водителей быть аккуратнее, если в машине перевозятся дети.

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