Четыре человека, в том числе 9-летняя девочка, пострадали в ДТП в Тюмени
Происшествия, 20:46 18 сентября 2023
| Фото: ГИБДД Тюменской области
Четыре человека, в том числе 9-летняя девочка, пострадали в ДТП на перекрестке улиц Дружбы и Ершова в Тюмени вечером 18 сентября, сообщает региональная Госавтоинспекция. Здесь столкнулись Lada и Toyota.
По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля не предоставил преимущество иномарке.
9-летняя пассажирка Lada сидела на заднем пассажирском сиденье, была пристегнута ремнем безопасности. Она получила травму головы. Ранены водитель и пассажирка этого же авто и водитель Toyota.
| Фото: ГИБДД Тюменской области
Обстоятельства ДТП выясняются.
Госавтоинспекция призывает водителей быть аккуратнее, если в машине перевозятся дети.