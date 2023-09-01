Устройство по обнаружению очагов пожаров на основе нейросети создают тюменские студенты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Устройство круглосуточного обнаружения и мониторинга развития очагов пожаров в регионе создают студенты Тюменского индустриального университета. Комплекс будет работать на основе искусственного интеллекта.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал один из разработчиков, второкурсник ТИУ Руслан Игумнов.

"Идея нам пришла на первом курсе. В то время в Тюменской области все горело, ходить по городу было невозможно, стоял смог, гарь. Мы подумали, что нужно эту проблему решать, собрались с ребятами и поняли, что в регионе, да и в целом по России, не хватает какого-то единого устройства, способного все эти лесные и торфяные пожары оперативно обнаружить и отправлять информацию в соответствующие органы", – добавил он.

Согласно концепции, автоматическая система сможет находить возгорание без участия людей. Прибор будет обеспечивать непрерывное круглосуточное наблюдение с ЛЭП, радиовышек и деревьев. В комплекс студенты встроят поворотно-сканирующие зеркала и инфракрасные датчики, которые позволят осуществить обзор под разным углом на 360 градусов. Видеокамеры и тепловизоры смогут легко распознать начавшийся пожар. Их дальновидность и чувствительность составит более 100 км. После этого искусственный интеллект обработает полученные данные и отправит их в МЧС.

"Программно-аппаратный комплекс находится в неактивном положении до момента, когда начинается пожар. Это значит, что людям не нужно специально следить за мониторами, где отображается огромное количество гектаров леса или поля. За них будет работать нейросеть. Мы ее обучим, чтобы она видела дым или огонь, а потом сразу подавала сигнал в надлежащие органы", - отметил Руслан Игумнов.

Внедрять искусственный интеллект уже в существующие дроны или спутники нецелесообразно, считает тюменец. По его словам, это энергозатратно и дорого. При этом, на создание прибора по минимизированию и предотвращению пожаров потребуется всего около 500 тыс. рублей. Еще одно большое преимущество такого аппарата в том, что аналогов в России нет.

"Мы нашли только один, но он находится в Австралии. Поэтому сейчас ищем инвестора, чтобы начать разработку", - резюмировал студент ТИУ.

Напомним, команда презентовала свой проект на акселераторе "Технохаб 2.0" во время форума TNF 2023. Эксперты "Стартап-студии ТИУ" отметили инициативу ребят и вручили им на продолжение работы сертификат на 200 тыс. рублей.

Виктория Макарова