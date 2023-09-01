Прививку от гриппа лучше сделать до ноября, уверены тюменские медики

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вакцинацию против гриппа необходимо проводить за две-три недели до начала активного распространения вирусов. Период с сентября по ноябрь оптимальный, считает кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней, аллергологии и иммунологии Тюменского медицинского университета Мария Антонова.

"Если человек не успел привиться в начале осени, то поставить вакцину все равно непоздно. Обычно грипп достигает пика активности в январе-феврале", - уточнила она.

Для сдерживания эпидемии гриппа необходимо, чтобы 60 % населения было вакцинировано. При этом наибольшему риску смерти от гриппа подвержены следующие группы людей: пожилые люди (65 лет и старше); больные с хроническими заболеваниями легких, с хроническими заболеваниями сердца, печени, почек и беременные женщины.

"Наличие хронического заболевания, особенно вызывающего подавление иммунной системы, необходимо рассматривать не как противопоказание, а, напротив, как показание к вакцинации, поскольку риск развития осложнений или летальных исходов в этой группе людей, без сомнения, наиболее высок", - отметила врач-инфекционист.

Вакцинацию рекомендуют пройти людям с повышенным риском заражения: медицинским работникам, преподавателям, школьникам, детсадовцам, сотрудникам сферы услуг.