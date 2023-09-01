Присяжные признали жителя Тюмени виновным в смерти знакомого

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Обвинительный вердикт в отношении тюменца, до смерти забившего знакомого мужчину, вынесли присяжные заседатели в Центральном районном суде Тюмени. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Из материалов уголовного дела известно, что 17 июля 2022 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения избил в СНТ "Медик" знакомого мужчину. От телесных повреждений тот спустя три часа скончался в больнице.

Присяжные решили, что подсудимый виновен и не заслуживает снисхождения. Дальнейшее разбирательство пройдет без участия присяжных. Суд выслушает стороны и последнее слово обвиняемого, и на основе вердикта присяжных определит наказание.