Тюменка Виктория Сливко победила в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Тюменка Виктория Сливко победила в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате России по летнему биатлону. Соревнования завершились в "Жемчужине Сибири" 19 сентября.

С победой спортсменку и весь тренерский штаб поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Несмотря на тяжелые погодные условия – ветер и дождь, Вика быстрее всех пришла к финишу. Опередила двух соперниц по сборной Ирину Казакевич и Наталью Шевченко", - написал глава региона в своем Telegram-канале.