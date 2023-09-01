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Тюменка Виктория Сливко победила в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону

Спорт, 19:51 19 сентября 2023

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Тюменка Виктория Сливко победила в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате России по летнему биатлону. Соревнования завершились в "Жемчужине Сибири" 19 сентября.

С победой спортсменку и весь тренерский штаб поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Несмотря на тяжелые погодные условия – ветер и дождь, Вика быстрее всех пришла к финишу. Опередила двух соперниц по сборной Ирину Казакевич и Наталью Шевченко", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

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# Александр Моор , биатлон

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