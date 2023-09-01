В Тюменской области к отопительному сезону сформировали запас топлива и реагентов на энергообъектах

| Фото: УСТЭК | Фото: УСТЭК

Запасы резервного топлива, химических реагентов и масел на тепловых электростанциях сформировали в Тюменской области к отопительному сезону. Об этом сообщает региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, выполнен ремонт 11 турбоагрегатов, 14 энергетических и пяти водогрейных котлов. Проведена реконструкция более 510 км линий электропередач 0,4-500 кВ и 1 тыс. 146 подстанций 10-500 кВ. Выполнена расчистка и расширение просек на общей площади 3 тыс. 880 га.

В регионе принимаются все необходимые меры для обеспечения надежного и качественного предоставления коммунальных услуг в отопительный период, заверили в департаменте. Итоги подготовки регионов к отопительному периоду подведут в Минэнерго 1 ноября.