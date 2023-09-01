Дополнительную меру поддержки детей-сирот с ОВЗ одобрили тюменские депутаты

| Фото: пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

Переподготовку за счет бюджета смогут пройти дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, у которых есть ограничения по здоровью. Соответствующие поправки в закон "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области" одобрили депутаты облдумы на очередном заседании 21 сентября.

Документ предполагает, что дети смогут однократно проходить обучение по программам переподготовки по очной форме обучения, а также получать ежемесячное пособие и выплаты для покупки необходимой литературы и письменных принадлежностей.

Как пояснила председатель комитета областной думы по соцполитике Ольга Швецова, законопроект вступит в силу с 1 января 2024 года. Документ разработан в связи с изменениями федерального законодательства.

Заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер, комментируя поправки, добавил, что мера дополнительной поддержки детей-сирот вводится для еще большей защиты их прав и интересов на получение профобразования.

"Напомню, что в соответствии с действующим законодательством дети-сироты итак имеют право при получении первой профессии бесплатно за счет бюджета второй раз поступить на обучение по программам СПО. Теперь новая норма позволяет при получении даже двух специальностей еще и бесплатно пройти программу переподготовки", - пояснил он.

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов подчеркнул, что возможности для оказания такой меры поддержки детям-сиротам есть.

"С помощью бюджета мы будем помогать этой категории людей, чтобы они бесплатно получали переподготовку по рабочим специальностям и по линии служащих. Кроме того, этим лицам будет дополнительно оказываться материальная помощь. Это хорошая помощь нашим тюменцам, у нас такие возможности в бюджете есть", - сказал спикер регионального парламента.

Любовь Голышева