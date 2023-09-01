Экспортный потенциал ИТ-технологий российских разработчиков обсудили на форуме TNF

| Фото: Пресс-служба Промышленно-энергетического форума TNF 2023/Максим Слуцкий/ТАСС. | Фото: Пресс-служба Промышленно-энергетического форума TNF 2023/Максим Слуцкий/ТАСС.

Вопросы импортозамещения технологий на российском рынке и перспективы экспорта разработок отечественных компаний обсудили эксперты, аналитики и представители нефтегазовых и ИТ-компаний.

Дискуссионный клуб "О чем спорят CDO, CDTO и все, кто продолжает делать ЭТО. Экспорт российских технологий и оборудования для нефтегазовых компаний" прошел в рамках Промышленно-энергетического форума TNF 2023 в Тюмени.

Среди ключевых выводов обсуждения: отечественные разработчики промышленного программного обеспечения уже в настоящий момент готовы предлагать конкурентоспособные решения не только для игроков нефтегазовой отрасли в России, но и в других странах. Однако важно понимать, что для расширения экспорта компаниям прежде всего необходимо закрепиться на внутреннем рынке.

Участники дискуссии разобрали реальные примеры поставок российского программного обеспечения для нефтегазовой отрасли за рубеж, обсудили, с какими проблемами чаще всего можно столкнуться в процессах импортозамещения, а также рассмотрели, в каком ключе этому направлению необходима государственная поддержка.

В ходе дискуссии был затронут вопрос о конкурентоспособности российского оборудования за рубежом и наличии спроса на него в странах СНГ, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Относительная независимость — это та модель, которую по экспорту может предложить Российская Федерация, а именно модель сотрудничества. Так считает президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.

"В отличие от англо-саксонской модели, которая предполагает поставку технологий в виде черных ящиков с полным обучением, консалтингом, как этими ящиками пользоваться, но не с разрешением погружаться в то, как они устроены. Наша же модель должна быть открытой. Это хорошая возможность для стран третьего мира построить какие-то элементы своего цифрового суверенитета", — подчеркнула она.

Генеральный директор "Цифровой индустриальной платформы" (cовместное предприятие "Газпром нефти" и ГК "Цифра") Александр Смоленский полагает, что российские компании обладают рядом преимуществ.

"Безусловно, уже сейчас зарубежная промышленность проявляет большой интерес к российскому ПО. Многие предоставляют полный доступ к своему ПО и после продажи, например, не смогут его просто отключить, что крайне важно для чувствительных отраслей. Кроме того, есть плюсы и в том, что российский промтех молод и практически развивается с нуля – это позволяет нам изначально включать в наши продукты самые современные технологии", — сообщил Александр Смоленский. Он отметил, что российские разработчики не копируют западные технологии с устаревшей архитектурой и технологическим стеком.

Кроме Александра Смоленского модератором дискуссии выступил писатель, футуролог и теоретик фантастики и альтернативной истории Сергей Переслегин. Среди участников дискуссионного клуба – генеральный директор "ПДВСА Русиа" Хоглис Мартинес, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Positive Technologies Борис Симис, начальник управления информационных технологий ПАО "Сургутнефтегаз" Ринат Гимранов, заместитель генерального директора по информационным системам "ЛУКОЙЛ-Технологии" Александр Пружинин, генеральный директор компании "Геонафт" Руслан Хабибулин, директор по цифровой трансформации "Шлюмберже" в России Андрей Филев, генеральный директор SberCloud Евгений Колбин, управляющий директор VK Tech Павел Гонтарев, руководитель центра компетенций технологического развития ТЭК ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Минэнерго России Олег Жданеев, генеральный директор "Бимэйстер Инжиниринг" Денис Мариненков.

Дискуссионный ИТ-клуб в рамках Промышленно-энергетического форума TNF состоялся во второй раз. На форуме в 2022 году участники обсуждали вопросы импортозамещения, идею принудительного лицензирования иностранных программных продуктов, а также целесообразность разработки собственного софта нефтяными компаниями.