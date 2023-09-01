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Тюменцев приглашают навести чистоту в Тюменском районе

Общество, 11:29 21 сентября 2023

администрация г. Тобольска во ВКонтакте (архив) | Фото: администрация г. Тобольска во ВКонтакте (архив)

Экологическая акция "Сделаем!" пройдет в муниципальных образованиях Тюменского района 30 сентября. Жителей приглашают убрать мусор на природе.

"Событие направлено, прежде всего, на молодёжь от 14 до 35 лет, но присоединиться могут люди любого возраста. Места уборки, как и вывоз мусора, согласовываем сейчас с администрациями районов. Также начинаем закупать необходимый инвентарь, это перчатки и мешки", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" методист молодёжного центра "Поколение" Ольга Клеймёнова.

Чтобы стать участником, нужно объединиться в группу эковолонтеров и подать заявку на электронную почту pokolenie@obl72.ru. Однако присоединиться можно и одному человеку. После окончания приема заявок его определят в одну из команд.

Мероприятие стартует в 10 часов. Перед началом уборки, а также после тюменцам необходимо сфотографировать команду и место. Снимки нужно опубликовать в социальных сетях с #сделаем_тмр. Тем, кто выполнил все условия, вручат дипломы и памятные подарки.

Регистрация на экологическую акцию открыта до 25 сентября включительно. Подробности размещены в группе "Молодежь. Тюменский район" во ВКонтакте.

Возрастное ограничение: 6+.

Виктория Макарова

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# Тюменский район , уборка , экология

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