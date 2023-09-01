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В Тюмени вынесли приговор наркокурьеру за перевозку 15 кг "синтетики"

Происшествия, 12:35 21 сентября 2023

объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области | Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

К 11 годам лишения свободы приговорил Исетский районный суд жителя Московской области, перевозившего в своем автомобиле 15 кг синтетического наркотика, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Суд установил, что 9 мая 33-летний мужчина на автомобиле Volvo перевозил крупную партию наркотиков из Московской области во Владивосток и был задержан сотрудниками ГИБДД в Исетском районе. При досмотра салона и багажника автомобиля было обнаружено и изъято более 15 кг метилэфедрона.

Суд назначил виновному наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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# Исетский район , наркотики , суд

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