56 % урожая зерновых и зернобобовых убрали аграрии Ишимского района

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

56 % урожая зерновых и зернобобовых убрали хлеборобы в Ишимском районе – это 50 из 90 тыс. га. Урожайность составила 24 центнера с гектара.В муниципалитете самый большой зерновой клин в Тюменской области.

Об этом рассказал заместитель главы Ишимского района по сельскому хозяйству Сергей Максимов.

По его словам, обмолот усложняется разной степенью созревания зерна. К большому количества зеленого подгона привел недостаток влаги при посеве – за май и июнь в районе не прошло ни одного дождя. Сейчас в южной зоне муниципалитета поля больше зеленые, чем желтые. Хотя для второй половины сентября это нетипично.

"На своей практике такого созревания я не встречал. Были подгоны, но подобного массового явления на полях с хорошей урожайностью не припомню. Разница между степенью созревания примерно в месяц. Из-за этого после обмолота 30-40 процентов зерна идет в отходы", - отметил замглавы.

Сергей Максимов рассказал, что практически завершена уборка гороха, продолжается уборка технических культур, все идет в плановом режиме.

Правда, уборке препятствуют вернувшиеся дожди, которые идут в течение трех последних дней. К примеру, 20 сентября по району выпало около четырех миллиметров осадков, но, не смотря на непогоду, хлеборобы продолжают работу. В уборке участвуют 16 крупных и 33 крестьянско-фермерских хозяйства, 174 комбайна.

Активно ведется засыпка семян. В настоящее время засыпано 63 % - это 15 от плановых 24 тыс. тонн.

Инна Кондрашкина