Водители мусоровозов и сортировщики отходов покажут профмастерство в Тюмени

| Фото: ООО «Тюменское экологическое объединение» | Фото: ООО «Тюменское экологическое объединение»

Конкурс профмастерства экипажей мусоровозов и бригад сортировщиков коммунальных отходов по УФО пройдет в Тюмени 30 сентября. Свои знания, навыки и умения продемонстрируют команды из Тюменской, Свердловской областей и ХМАО-Югры, сообщает ООО "Тюменское экологическое объединение".

Для экипажей мусоровозов предусмотрены проверка знания правил дорожного движения и скоростной слалом, где участники должны показать умения работать слажено, уверенно, быстро, а также продемонстрировать навыки обращения со спецтехникой и контейнерным оборудованием.

Бригады сортировщиков покажут практические навыки в определении категорий вторичных материалов, а также знания техники безопасности. Судьи оценят безупречность выполнения заданий, точность и скорость участников.