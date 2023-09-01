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Водители мусоровозов и сортировщики отходов покажут профмастерство в Тюмени

Общество, 18:59 21 сентября 2023

ООО «Тюменское экологическое объединение» | Фото: ООО «Тюменское экологическое объединение»

Конкурс профмастерства экипажей мусоровозов и бригад сортировщиков коммунальных отходов по УФО пройдет в Тюмени 30 сентября. Свои знания, навыки и умения продемонстрируют команды из Тюменской, Свердловской областей и ХМАО-Югры, сообщает ООО "Тюменское экологическое объединение".

Для экипажей мусоровозов предусмотрены проверка знания правил дорожного движения и скоростной слалом, где участники должны показать умения работать слажено, уверенно, быстро, а также продемонстрировать навыки обращения со спецтехникой и контейнерным оборудованием.

Бригады сортировщиков покажут практические навыки в определении категорий вторичных материалов, а также знания техники безопасности. Судьи оценят безупречность выполнения заданий, точность и скорость участников.

ООО «Тюменское экологическое объединение» | Фото: ООО «Тюменское экологическое объединение»

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# конкурс профмастерства , ООО ТЭО

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