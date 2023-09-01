На двух тюменских улицах нанесли разметку синего цвета

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Разметку синего цвета нанесли на придорожных парковках по улицам Хохрякова и Володарского в Тюмени. Этим цветом принято обозначать границу платного парковочного пространства.

Как сообщает администрация города, таким образом водители могут легче ориентироваться в улично-дорожной сети и определять места платных парковок.

"В Тюмени завершаются ремонтные работы проезжей части методом фрезерования, – рассказал председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Владимир Поминов. – Согласно контракту, подрядные организации после укладки асфальтобетонного покрытия обязаны восстановить все технические средства по проекту организации дорожного движения. Там, где предусмотрена зона платной парковки, прерывистую разметку нанесли синим цветом для привлечения внимания водителей".

Напомним, синяя прерывистая полоса не новый для тюменских дорог элемент. Впервые такую разметку применили в 2020 году на ул. Герцена.