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25 сентября - события дня

Общество, 18:00 24 сентября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется мастер-класс "Тренд на личный бренд". 16+

Интересное в этот день:

1493 — Христофор Колумб отправился в своё второе путешествие к Америке.

1632 — основан город Якутск.

1799 — Александр Суворов во время перехода через Альпы штурмом взял высокогорный "Чёртов мост".

1818 — английский врач Джеймс Бландел провёл первую в мире операцию по переливанию крови от человека к человеку.

1988 — на Олимпийских играх в Сеуле советский пловец Владимир Сальников выиграл золото на дистанции 1500 метров вольным стилем и стал 4-кратным олимпийским чемпионом.

2002 — в районе посёлков Мама и Витимский Мамско-Чуйского района Иркутской области упал Витимский болид.

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