TNF 2023: диалог государства, бизнеса и жителей для развития региона

| Фото: пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

В Тюмени подошел к концу Промышленно-энергетический форум TNF. Одной из его ключевых тем стали социальные инвестиции для развития людей и территорий вместе с бизнесом и властью.

На специальной панельной сессии выступили глава Тюмени Руслан Кухарук, директор программы "Родные города" компании "Газпром нефть" Ярина Сугакова и генеральный директор тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.

Руслан Кухарук рассказал о принципах использования инструмента соучаствующего проектирования в диалоге государства, бизнеса и местных жителей. Успешный пример такого взаимодействия – креативное пространство на улице Дзержинского.

"Появление на улице Дзержинского городского фестиваля наличников, двора мастеров и других проектов – это пример того, как идеи, рожденные в рамках совместной работы, были реализованы городскими командами при поддержке социально ответственного бизнеса", – рассказал Кухарук.

Он отметил, что заметным трендом становятся проекты, ориентированные не просто на улучшение инфраструктуры и благоустройство городской среды, а больше направленные на развитие людей. "Новые направления появляются и благодаря грантовому конкурсу "Газпром нефти", где мы полноценный партнер и помощник для компании и тюменцев, которые хотят создавать новые или развивать имеющиеся проекты", – отметил он.

Директор программы "Родные города" Ярина Сугакова рассказала, что грантовый конкурс "Газпром нефти" трансформировался в акселерационную программу для стимулирования активных горожан к участию в социальном проектировании.

"Эксперты по социальному проектированию в каждом регионе встречаются с участниками грантового конкурса и помогают придумывать идеи, чтобы в последующем лучшие проекты интегрировать систему "Родных городов" или в событийные карты регионов", – сказала она.

Инструменты акселерационной поддержки реализуются и в других направлениях "Родных городов". Например, компания запустила культурный акселератор проекта "Родные музеи". В его рамках пройдет межрегиональная музейная конференция, на которой встретятся участники акселератора, менторы и эксперты. Она состоится в "Конторе пароходства" 27-28 сентября.

Алексей Краев в ходе дискуссии подчеркнул, что практики соучаствующего проектирования существенно улучшили территориальную привлекательность Тюмени. Теперь у города новый территориальный бренд – культурная столица Сибири.