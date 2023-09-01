Тюменские нефтепроводчики подготовили производственные объекты к работе в осенне-зимний период

| Фото: Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

"Транснефть – Сибирь" завершила комплекс мероприятий по подготовке производственных объектов линейной части магистральных нефтепроводов (МН) и нефтеперекачивающих станций (НПС) к устойчивой работе в осенне-зимний период.

Специалисты провели сезонное обслуживание запорной арматуры (более 3,8 тыс. единиц на линейной части МН и около 5 тыс. единиц на НПС). Проведена оценка работоспособности 36 систем обнаружения утечек. Проверены 512 систем телемеханики линейной части, выполнен осмотр и техническое обслуживание 5,7 тыс. км высоковольтной линии электропередачи и свыше 1,3 тыс. силовых трансформаторов. На площадочных объектах подготовлены к сезону холодов 165 резервуаров для хранения нефти и нефтепродукта, 114 вертикальных подпорных агрегатов, выполнена ревизия 228 фильтров-грязеуловителей с промывкой дренажных линий.

На линейной части специалисты провели ревизию предупреждающих знаков в местах пересечения трубопроводов с железными и автомобильными дорогами, предупредительных знаков на линиях связи. К эксплуатации в осенне-зимний период подготовлены системы и средства пожарной безопасности, а также пункты наблюдения на подводных переходах и все производственные площадки компании, где размещена аварийная техника и базируется персонал линейных аварийно-эксплуатационных подразделений. Создан запас горюче-смазочных материалов, кислорода, пропана и материалов, необходимых для ликвидации возможных нештатных ситуаций.

| Фото: Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

Большое внимание уделено подготовке теплоэнергетического оборудования. В том числе к работе в зимний период на НПС подготовлены 93 котельные, 243 км тепловых сетей.

По итогам нефтетранспортное предприятие оформило паспорт готовности к функционированию производственных объектов в осенне-зимний период 2023-2024 годов.

Юлия Майская