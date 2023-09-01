В Тюмени запретят въезд к приемному отделению ОКБ №2 с улицы Мельникайте
Общество, 19:10 22 сентября 2023
| Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта
Водителям запретят въезд к приемному отделению ОКБ №2 с улицы Мельникайте в Тюмени, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.
Ограничение введут с 11 октября для обеспечения беспрепятственного подъезда машин скорой медицинской помощи в медицинское учреждение.
Сегодня припаркованные личные автомобили создают помеху для въезда спецтранспорта к приемному отделению, что влияет на скорость оказания медпомощи.