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В Тюмени запретят въезд к приемному отделению ОКБ №2 с улицы Мельникайте

Общество, 19:10 22 сентября 2023

департамент дорожной инфраструктуры и транспорта | Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта

Водителям запретят въезд к приемному отделению ОКБ №2 с улицы Мельникайте в Тюмени, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Ограничение введут с 11 октября для обеспечения беспрепятственного подъезда машин скорой медицинской помощи в медицинское учреждение.

Сегодня припаркованные личные автомобили создают помеху для въезда спецтранспорта к приемному отделению, что влияет на скорость оказания медпомощи.

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# дорожное движение , медицинская помощь , ОКБ №2

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