Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил Тюменское кадетское училище с 10-летием
Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил Тюменское кадетское училище с 10-летием со дня основания.
"Здесь, без преувеличения, формируется будущий офицерский корпус нашей страны. Исполнили гимн России вместе с воспитанниками училища. Невероятное ощущение единения",- написал глава региона в своем Telegram-канале.
Александр Моор выразил уверенность, что тюменские кадеты следуют клятве: "Жить, учиться, творить, работать всегда и везде во славу великой России!".
"Горжусь ребятами, горжусь их преподавателями!" - заключил губернатор.
Видео с Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора