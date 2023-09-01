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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил Тюменское кадетское училище с 10-летием

Губернатор, 17:40 22 сентября 2023

скриншот видео с Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: скриншот видео с Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил Тюменское кадетское училище с 10-летием со дня основания.

"Здесь, без преувеличения, формируется будущий офицерский корпус нашей страны. Исполнили гимн России вместе с воспитанниками училища. Невероятное ощущение единения",- написал глава региона в своем Telegram-канале.

Александр Моор выразил уверенность, что тюменские кадеты следуют клятве: "Жить, учиться, творить, работать всегда и везде во славу великой России!".

"Горжусь ребятами, горжусь их преподавателями!" - заключил губернатор.

Видео с Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

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# Александр Моор , Тюменское президентское кадетское училище

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