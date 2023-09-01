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144 издания поступило на конкурс "Книга года-2023" в Тюмени

Общество, 10:42 23 сентября 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

144 издания поступило на конкурс "Книга года-2023" в Тюмени. Их предоставили авторы из Тюмени, Сургута, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга, сообщает департамент культуры Тюменской области.

По количеству поданных заявок лидирует номинация "Лучшая учебная книга", на неё приходится четверть от их общего количества.

Прием заявок продолжается до 9 октября. Свою "книгу года" могут предложить издатели и авторы из любого региона, которые пишут о Тюменской области, или те, кто живёт в регионе и пишет обо всём на свете. Заявки принимаются в библиотеке имени Менделеева. Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке.

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# автор , издательство , книга , конкурс

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