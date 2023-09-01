Тюменцев зовут стать волонтерами на Всемирном фестивале молодежи

| Фото: из сообщества "Мультицентр «Моя территория» | Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Мультицентр «Моя территория» | Тюмень" во ВКонтакте (архив)

Жители Тюменской области от 18 лет могут стать частью волонтерского корпуса Всемирного фестиваля молодежи в Сочи с 20 февраля по 10 марта 2024 года. Подать заявку и пройти курсы по подготовке можно на платформе Добро.рф до 1 декабря 2023 года.

Всего организаторы набирают пять тысяч волонтеров. Они будут задействованы в 15 функциональных направлениях. Им предстоит встречать и провожать участников и гостей фестиваля, размещать их в "волонтерской деревне" и отелях, организовывать транспортную логистику и питание, помогать проводить официальные церемонии награждения, оказывать помощь медицинскому персоналу на мероприятиях фестиваля, сопровождать иностранные и национальные делегации и почетных гостей, помогать в работе иностранным и российским СМИ.

После заполнения заявки и прохождения курсов предстоит пройти собеседование в Центре привлечения и подготовки волонтеров в период с сентября по декабрь 2023 года, затем дождаться приглашения на фестиваль в личном кабинете до января 2024 года.

Далее добровольцы отправятся на обучение в Екатеринбург, а с 20 февраля участники начнут заезжать на федеральную территорию "Сириус", там они познакомятся с объектами события и получат необходимую аккредитацию.

"Уверен, что участвуя в фестивале такого масштаба в качестве волонтеров, тюменцы получат новый опыт, важные знания и возможность для своего личного развития — эти навыки обязательно пригодятся в будущем. Верю, что волонтеры смогут создать дружескую атмосферу, найдут множество новых и полезных знакомств — для них событие точно станет незабываемым", — рассказал редакции Moi-portal.ru куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов.

Чтобы стать волонтерами Всемирного фестиваля молодежи, тюменцам нужно соответствовать основным критериям отбора: владеть одним или несколькими иностранными языками, иметь опыт волонтерства и общественной деятельности, уметь работать в команде, быть мотивированными, коммуникабельными и стрессоустойчивыми.

Волонтерскому корпусу будут доступны бесплатный проезд к местам проведения события, питание в период смен, уникальные комплекты экипировки и страхование жизни и здоровья.

Всемирный фестиваль молодежи — это крупнейшее международное молодежное событие, которое пройдет в России в 2024 году по указу президента России в целях развития международного молодежного сотрудничества.

Возрастное ограничение: 18+.