Новый сезон во Дворце культуры "Нефтяник" открыли с шествием и большим концертом

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Открытие нового сезона прошло во Дворце культуры "Нефтяник" в Тюмени 23 сентября.

В 14 часов 30 минут на пешеходной улице Дзержинского дали старт шествию, участие в котором приняли хореографический ансамбль "Серпантин", мастерская событий "Арт-хит", воспитанники школы искусств Боровская, фольклорный ансамбль "ЯромилЪ". Артисты созывали прогуливающихся на открытие сезона во Дворце культуры " Нефтяник".

"Это очень важно для нас. Мы бы хотели бы привлечь как можно больше жителей и гостей Тюмени", – сказала куратор шествия Яна Петрова.

От мастерской событий "Арт-хит" по улице прошлись сказочные персонажи – царевна, аниматоры в костюмах зайцев. "Своими яркими образами, костюмами и настроением хотим олицетворить, показать, что он будет ярким, жарким, красивым. Тюменцам стоит приходить и окультуриваться", – поделилась руководитель мастерской Катерина Страпольская.

На площадке у самого Дворца культуры "Нефтяник" уже выступал эстрадно-джазовый оркестр "Золотая труба" под руководством дирижера Тимура Бахрова. Здесь же всех гостей угощали чаем из гигантского самовара. Затем директор ДК "Нефтяник" Светлана Дульцына поприветствовала собравшихся и пригласила пройти в здание.

"Ежегодно осенью Тюменское концертно-театральное объединение открывает новый сезон. Дворец культуры является одним из ключевых структурных подразделений в Тюменской области. Здесь представлены разножанровые направления. Сегодня в честь открытия сезона во всех пяти залах работают разные площадки. Здесь снимают кино, проводят пленэр по мотивам книги "Ромка, Форма и Автор" известного автора Константина Лагунова", – поделилась она.

В 17 часов стартовал большой концерт, представляющий синтез джазового оркестра, диджеинга и вокала. Для того, чтобы гости смогли танцевать, в зале убрали часть кресел.

Отметим, в новом сезоне тюменцев во Дворце культуры "Нефтяник" ждут яркие события. Помимо того, что сюда приезжают знаменитости, здесь поддерживают и местных звезд: Викторию Некрасову, Марию Штанько, оркестр "Золотая труба".

На следующей неделе здесь стартует проект по мотивам легенд Севера. "Мы хотим рассказать подрастающему поколению, что такое Сибирь, что в ней интересного, привлекательного", – добавила Светлана Дульцына.

Любителей джаза в новом сезоне порадует оркестр "Золотая труба", который сделает перформанс со звездами России. О знаменитостях, которые приедут в Тюмень, обещают рассказать позже.

Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова