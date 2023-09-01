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Тюменцы могут получить налоговые уведомления в электронном виде

Общество, 14:31 24 сентября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Получить налоговое уведомление в электронном виде могут налогоплательщики в Тюменской области. Более 19 тысяч человек уже выбрали возможность их получения в электронной форме через госуслуги.

Для удобства в уведомление добавлен QR-код для оплаты через мобильное приложение в режиме онлайн, штрих-код – для платежей через банкоматы. Оплатить также можно через "Личный кабинет" на УФНС, госуслугах.

Также плательщики могут получить уведомление через "Личный кабинет налогоплательщика" на официальном сайте ФНС, сообщает Вслух.ру.

В 2023 году оплатить имущественные налоги нужно до 1 декабря.

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