Дом начальника станции Тура отреставрируют в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Полный комплекс ремонтно-реставрационных работ проведут на объекте культурного наследия "Дом жилой станции пристань "Тура"" (ул. Пристанская, 1) в Тюмени. Соответствующее разрешение выдал комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Работы ведутся за счет частных средств, сообщает комитет.

Полутораэтажный дом с мезонином конца XIX века на вершине берега у Масловского взвоза упоминается в краеведческих текстах как дом начальника станции Тура. Действительно, до революции в нем проживал занимавший эту должность Михаил Керженцев с большой семьей.

Историю Михаила Степановича и его семейные фотографии мы публиковали здесь. 73-летнего Керженцева арестовали в декабре 1937 года. В частности, его обвинили в том, что в 1918 году, будучи начальником станции Тюмень, он якобы заморозил паровозы и сорвал эвакуацию учреждений и войск перед отступлением Красной армии. Особая комиссия НКВД приговорила его к расстрелу 3 февраля 1938 года. Дело оказалось сфабрикованным. В 1957 году Михаил Степанович был реабилитирован из-за отсутствия состава преступления.

До недавнего времени дом по ул. Пристанской, 1 использовался под коммунальное жилье.