  • 25 сентября 202325.09.2023понедельник
  • USD96,0419
    EUR102,2485
  • В Тюмени 23..25 С 6 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Аграриям РФ выделено 45 млрд рублей на льготные кредиты до 5 % годовых

Экономика, 13:42 25 сентября 2023

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

45 млрд рублей на предоставление льготных кредитов аграриям выделило правительство РФ. Данная сумма позволит просубсидировать более 40 тыс. займов, сообщает Минсельхоз.

Выделенные средства пойдут на субсидирование займов, которые предоставляются предприятиям агропромышленного комплекса на производство и переработку сельхозпродукции. Необходимость дополнительного финансирования связана с повышением ключевой ставки Банка России во втором полугодии 2023 года. Источником средств стал резервный фонд правительства.

Программа льготного кредитования для аграриев была запущена в 2017 году. По ставке до 5 % сельхозпроизводители могут взять краткосрочный кредит до 2 лет, инвестиционный кредит до 15 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# АПК , льготный кредит

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:26 25.09.20234,6 тысячи садовых деревьев отправили в Казахстан из Тюменской области
14:15 25.09.2023Выручка на ярмарках и рынках Тюменской области увеличилась на 71 % за год
13:42 25.09.2023Аграриям РФ выделено 45 млрд рублей на льготные кредиты до 5 % годовых
13:20 25.09.2023Тюменские предприниматели активно привлекают инвестиции на краудплатформах