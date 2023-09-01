Аграриям РФ выделено 45 млрд рублей на льготные кредиты до 5 % годовых

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

45 млрд рублей на предоставление льготных кредитов аграриям выделило правительство РФ. Данная сумма позволит просубсидировать более 40 тыс. займов, сообщает Минсельхоз.

Выделенные средства пойдут на субсидирование займов, которые предоставляются предприятиям агропромышленного комплекса на производство и переработку сельхозпродукции. Необходимость дополнительного финансирования связана с повышением ключевой ставки Банка России во втором полугодии 2023 года. Источником средств стал резервный фонд правительства.

Программа льготного кредитования для аграриев была запущена в 2017 году. По ставке до 5 % сельхозпроизводители могут взять краткосрочный кредит до 2 лет, инвестиционный кредит до 15 лет.