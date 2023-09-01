Восемь юных тюменцев отправятся на фестиваль ГТО в "Артек"

| Фото: департамент по спорту Тюменской области | Фото: департамент по спорту Тюменской области

Восемь юных спортсменов представят Тюменскую область в финале российского фестиваля ГТО. Соревнования пройдут с 26 сентября по 16 октября в Крыму в международном детском центре "Артек", сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и допобразования.

Тюменскую область представят победители и призеры регионального этапа фестиваля, обладатели золотых знаков отличия комплекса ГТО из Тюмени, Ишима, Омутинского, Бердюжского и Уватского районов.

Это пловцы Маргарита Игнатьева, Антон Мамонов, Алексей Кадцын, Марина Школяр, Никита Юрин, лаптистка Арина Софейкова, дзюдоист Егор Вторушин и представительница спортивного туризма Диана Шенбель.

Помимо спортивных состязаний в "Артеке" ребят ждут учебные занятия в школах и отдых на побережье. Напомним, в 2022 году команда Тюменской области вошла в десятку лучших на фестивале ВФСК ГТО.