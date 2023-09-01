Студенты из Египта, Китая, Марокко изучали чайные традиции в тюменском историческом парке

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Студенты из Египта, Китая, Марокко и Индии, обучающиеся по программе English Medium в тюменском медицинском университете, побывали на мастер-классе по чайным традициям в историческом парке "Россия – моя история".

В Тюмени развитие чайной индустрии началось в XVII веке, когда первые партии чая доставил из Китая купец Иван Колокольников. Студенты-иностранцы насладились ароматным напитком и поделились историями о традициях чаепития в своих странах. Первокурсники и второкурсники познакомились друг с другом и пообщались на русском языке.

"Изучение русского языка как иностранного особенно сложно в отношении аудирования, поэтому подобные экскурсии, которые проходят на русском языке и погружают в историю нашей страны, помогают иностранным студентам не только изучать язык и понимать культуру, но и повышают коммуникативно-речевую активность студентов", - сказала старший преподаватель кафедры РКИ Ольга Черных.

После чаепития старший преподаватель кафедры философии и истории Максим Доценко провел для обучающихся экскурсию по экспозиции "Рюриковичи" исторического парка "Россия – моя история", сообщает кафедра РКИ ТМУ.