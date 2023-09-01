Капитальный ремонт кровли завершили в многоквартирнике на Московском тракте в Тюмени

| Фото: департамент городского хозяйства администрации Тюмени | Фото: департамент городского хозяйства администрации Тюмени

Отремонтирована и принята в эксплуатацию крыша многоквартирного дома № 129 по ул. Московский тракт в Тюмени. Как сообщает городская администрация, в Тюмени продолжается реализация краткосрочного плана капремонта многоквартирных домов.

Подрядная организация выполнила работы по устройству гидроизоляционного слоя, стяжек с армированием и плоской кровли из материалов в два слоя. Отремонтированы также вентиляционные шахты, водосточные воронки, установлены дверные противопожарные блоки.