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Капитальный ремонт кровли завершили в многоквартирнике на Московском тракте в Тюмени

Общество, 11:07 26 сентября 2023

департамент городского хозяйства администрации Тюмени | Фото: департамент городского хозяйства администрации Тюмени

Отремонтирована и принята в эксплуатацию крыша многоквартирного дома № 129 по ул. Московский тракт в Тюмени. Как сообщает городская администрация, в Тюмени продолжается реализация краткосрочного плана капремонта многоквартирных домов.

Подрядная организация выполнила работы по устройству гидроизоляционного слоя, стяжек с армированием и плоской кровли из материалов в два слоя. Отремонтированы также вентиляционные шахты, водосточные воронки, установлены дверные противопожарные блоки.

департамент городского хозяйства администрации Тюмени | Фото: департамент городского хозяйства администрации Тюмени

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# капитальный ремонт , крыши

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